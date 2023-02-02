Супруга скончавшегося от онкологии Пономаренко рассказала о последних днях жизни артиста

Жена скончавшегося от рака юмориста Александра Пономаренко Анна до последних дней жизни находилась рядом с мужем. Женщина рассказала о последних днях жизни звезды сцены.

О том, что из жизни ушел сатирик из дуэта "Братья Пономаренко" Александр Пономаренко стало известно 24 декабря.

55-летний юморист умер от рака.

Супруга покойного артиста Анна Пономаренко стала гостьей ток-шоу "Малахов", где рассказала о последних днях жизни своего мужа, когда она не на шаг от него не отходила.

Вдова рассказала, что целовала его руки, пока они были теплыми и слышала последний вздох любимого мужчины.