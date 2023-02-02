Арзамасова рассказала, как ей удалось покорить своего мужа Авербуха

Актриса Елизавета Арзамасова рассказала, чем покорила своего мужа, фигуриста Илью Авербуха.

27-летняя актриса Лиза Арзамасова рассказала, как балует любимого супруга, фигуриста и тренера по фигурному катанию Илью Авербуха.

Путь к сердцу мужчины лежит через желудок - этот принцип использовала артистка, чтобы покорить мужа.

По словам Арзамасовой, Авербух к плите не подходит, а от кулинарных шедевров своей возлюбленной он в восторге.

Елизавета без ложной скромности заявляет, что она хорошая хозяйка, отлично готовит и делает это с удовольствием.