Арзамасова рассказала, как ей удалось покорить своего мужа Авербуха
2023-02-02 09:20
Актриса Елизавета Арзамасова рассказала, чем покорила своего мужа, фигуриста Илью Авербуха.
27-летняя актриса Лиза Арзамасова рассказала, как балует любимого супруга, фигуриста и тренера по фигурному катанию Илью Авербуха.
Путь к сердцу мужчины лежит через желудок - этот принцип использовала артистка, чтобы покорить мужа.
По словам Арзамасовой, Авербух к плите не подходит, а от кулинарных шедевров своей возлюбленной он в восторге.
Елизавета без ложной скромности заявляет, что она хорошая хозяйка, отлично готовит и делает это с удовольствием.
Опубликовано: Наталья Гончарова