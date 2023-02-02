Манила дает Вашингтону доступ к дополнительным военным базам

В четверг, 2 февраля, Соединенные Штаты и Филиппины обнародовали соглашение, позволяющее американским военным получить доступ к четырем дополнительным базам в этой стране.

Филиппины и США тем самым стремятся противостоять росту военной мощи Китая.

Вашингтон и Манила договорились расширить существующее соглашение, включив в него четыре новых объекта «в стратегических регионах страны», говорится в совместном заявлении филиппинских и американских официальных лиц.

Отмечается, что договоренность была заключена во время визита в Манилу главы минобороны США Ллойда Остина, коорый провел встречу с филиппинским лидером Мартином.