Нетаньяху встретится с Макроном, чтобы обсудить растущую напряженность на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг, 2 февраля, в Париже встретится с Эммануэлем Макроном, два лидера обсудят, в частности, растущую напряженность вокруг Ирана и израильско-палестинский конфликт.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху вылетит в Париж с дипломатическим визитом, где он встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудит с ним международные усилия по прекращению ядерной программы Ирана и пути укрепления и расширения соглашений Авраама», — говорится в сообщении посольства Израиля в Париже.

Елисейский дворец сообщил, что «президент Республики еще раз выразит солидарность Франции с Израилем перед лицом терроризма. В условиях растущей напряженности президент Республики напомнит всем о необходимости избегать мер, которые могут разжечь цикл насилия, и выразит свою готовность внести свой вклад в возобновление диалога между палестинцами и израильтянами».

Два лидера встретятся за ужином, но никаких публичных выступлений не планируется, проинформировали во дворце.

Напомним, что в ночь на четверг, Израиль и ХАМС обменялись ракетными ударами, что вызывает очередной виток конфронтации в регионе.