Кокорин, отбывший срок за избиение чиновника, заявил, что нормальный мужик должен отсидеть
2023-02-02 10:09
Футболист Александр Кокорин, отбывший срок в 1,5 года за избиение чиновника в ресторане, заявил, что каждый мужчина должен пройти такую школу жизни.
Футболист Александр Кокорин в сентябре 2019 года вышел на свободу по УДО. Он отсидел 1,5 года за избиение чиновника в ресторане.
Спустя 4 года спортсмен сделал неожиданное заявление по поводу.
Оказывается, Кокорин не из тех, кто жалеет о том, что сделано. Нахождение в МЛС Александр назвал огромным опытом, пережить который желает каждому мужчине.
Опубликовано: Наталья Гончарова