Кокорин, отбывший срок за избиение чиновника, заявил, что нормальный мужик должен отсидеть

Футболист Александр Кокорин, отбывший срок в 1,5 года за избиение чиновника в ресторане, заявил, что каждый мужчина должен пройти такую школу жизни.

Футболист Александр Кокорин в сентябре 2019 года вышел на свободу по УДО. Он отсидел 1,5 года за избиение чиновника в ресторане.

Спустя 4 года спортсмен сделал неожиданное заявление по поводу.

Оказывается, Кокорин не из тех, кто жалеет о том, что сделано. Нахождение в МЛС Александр назвал огромным опытом, пережить который желает каждому мужчине.