Кокорин, отбывший срок за избиение чиновника, заявил, что нормальный мужик должен отсидеть

2023-02-02 10:09

Футболист Александр Кокорин, отбывший срок в 1,5 года за избиение чиновника в ресторане, заявил, что каждый мужчина должен пройти такую школу жизни.

Футболист Александр Кокорин в сентябре  2019 года вышел на свободу по УДО. Он отсидел 1,5 года за избиение чиновника в ресторане.

Спустя 4 года спортсмен сделал неожиданное заявление по поводу.

Оказывается, Кокорин не из тех, кто жалеет о том, что сделано. Нахождение в МЛС Александр назвал огромным опытом, пережить который желает каждому мужчине.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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