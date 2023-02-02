Щербакова забрала скорая во время репетиции в театре Питера

Актеру Борису Щербакову стало плохо во время репетиции в театре и его госпитализировали в больницу.

Актер Борис Щербаков экстренно госпитализирован во время репетиции спектакля "Свободная пара" в ДК "Выборгский" в Санкт-Петербурге.

Постановка с участием артиста должна был состояться 1 февраля, о чем информирует Телеграм-канал "78 | НОВОСТИ".

Во время репетиции звезда сцены пожаловался на боль в груди и затрудненное дыхание.

В больнице артисту первым делом сделали тест на коронавирус - результат оказался отрицательным.

Медики поставили Щербакову диагноз - инфекционное заболевание верхних дыхательных путей.

В больнице знаменитость оставаться не захотел.