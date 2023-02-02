Щербакова забрала скорая во время репетиции в театре Питера
2023-02-02 10:16
Актеру Борису Щербакову стало плохо во время репетиции в театре и его госпитализировали в больницу.
Актер Борис Щербаков экстренно госпитализирован во время репетиции спектакля "Свободная пара" в ДК "Выборгский" в Санкт-Петербурге.
Постановка с участием артиста должна был состояться 1 февраля, о чем информирует Телеграм-канал "78 | НОВОСТИ".
Во время репетиции звезда сцены пожаловался на боль в груди и затрудненное дыхание.
В больнице артисту первым делом сделали тест на коронавирус - результат оказался отрицательным.
Медики поставили Щербакову диагноз - инфекционное заболевание верхних дыхательных путей.
В больнице знаменитость оставаться не захотел.
Опубликовано: Наталья Гончарова