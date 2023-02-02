74-летний Оззи Осборн объявил об отмене гастролей из-за плохого самочувствия
2023-02-02 10:31
Легендарный исполнитель Оззи Осборн объявил об отмене гастролей и концертов по причине проблем со здоровьем.
В 2019 году исполнитель Оззи Осборн получил травму позвоночника. До сей поры музыкант не сумел восстановиться.
Звезда сцены объявил о прекращении концертов и гастролей по причине плохого самочувствия.
В этом году легендарный рок-музыкант планировал дать концерты в Европе и США, но после перенесенных операций его тело физически очень слабо.
Опубликовано: Наталья Гончарова