74-летний Оззи Осборн объявил об отмене гастролей из-за плохого самочувствия

Легендарный исполнитель Оззи Осборн объявил об отмене гастролей и концертов по причине проблем со здоровьем.

В 2019 году исполнитель Оззи Осборн получил травму позвоночника. До сей поры музыкант не сумел восстановиться.

Звезда сцены объявил о прекращении концертов и гастролей по причине плохого самочувствия.

В этом году легендарный рок-музыкант планировал дать концерты в Европе и США, но после перенесенных операций его тело физически очень слабо.