Наталья Фриске не вписала отца в свидетельство о рождении дочки
2023-02-02 10:43
Наталья Фриске на вписала биологического отца в свидетельство своей дочери.
Долгожданного ребенка сестра покойной певицы Наталья Фриске родила только в прошлом году, а отношения с отцом дочери Александром Титовым у знаменитости не сложились.
Когда подписчики спрсили у Натальи, участвует ли в воспитании наследницы отец, оказалось, что нет.
Более того, Титов не числится даже в графе родителя в свидетельстве о рождении девочки.
Опубликовано: Наталья Гончарова