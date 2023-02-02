Наталья Фриске не вписала отца в свидетельство о рождении дочки

Наталья Фриске на вписала биологического отца в свидетельство своей дочери.

Долгожданного ребенка сестра покойной певицы Наталья Фриске родила только в прошлом году, а отношения с отцом дочери Александром Титовым у знаменитости не сложились.

Когда подписчики спрсили у Натальи, участвует ли в воспитании наследницы отец, оказалось, что нет.

Более того, Титов не числится даже в графе родителя в свидетельстве о рождении девочки.