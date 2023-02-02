Джеймс Корден продает свой особняк в Лос-Анджелесе за 22 000 000 долларов

Недвижимость расположена в районе Брентвуд. Звезда экрана выставил дом на продажу в октябре 2022 года, но он появилась на рынке совсем недавно.

Хозяином жилплощади Корден был с 2017 года, когда купил ее за 10 000 000 долларов.