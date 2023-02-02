Джеймс Корден продает свой особняк в Лос-Анджелесе за 22 000 000 долларов

2023-02-02 10:56

Юморист и ведущий Джеймс Корден продает свой особняк в Лос-Анджелесе за 22 000 000 долларов.

Популярный комик и ведущий ТВ Джеймс Корден решил расстаться со своим особняком в Лос-Анджелесе за 22 000 000 долларов, о чем информирует издание "Dirt".

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    Недвижимость расположена в районе Брентвуд. Звезда экрана выставил дом на продажу в октябре 2022 года, но он появилась на рынке совсем недавно.

    Хозяином жилплощади Корден был с 2017 года, когда купил ее за 10 000 000 долларов.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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