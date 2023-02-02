Сайты онлайн-знакомств в России теряют доход из-за проблем с платежами

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что основная проблем сервисов в трудностях с приемом платежей. Также по причине массового отъезда граждан из России и из-за мобилизации с сайтов ушла значительная часть аудитории.

В 2022 году онлайн-сервисы знакомств в России несколько увеличили число пользователей, потому что с рынка ушли иностранные конкуренты.

Так, "Мамба" получила прирост аудитории на 20%, "Теамо" - н 30%, лучше всего дела идут у «VK Знакомства» — там количество посетителей увеличилось на 73%.

Однако наиболее популярными у девушек остаются иностранные службы знакомств, включая Tinder, потому что там много иностранцев.

При этом частично аудитория российских платформ снизилась из-за многочисленного выезда россиян за границу и из-за проведенной мобилизации.

Негативно отражается на доходе сервисов онлайн-знакомств в России проблемы с приемом платежей в App Store и Google Play, которые возникли из-за санкций.

С этим же связаны ограничения, наложенные на размещение рекламы.

Вместе с тем эксперты уверены, что доходы на этих сервисах все же имеют тенденцию к росту, потому что в трудные времена люди "хотят сближаться" и поэтому не станут экономить на знакомствах.