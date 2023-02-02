Андреасян снимет фильм по книге Успенского «Дядя Федор, пес и кот»

Известный режиссер Сарик Андреасян собирается снять полнометражное кино по произведению детского писателя Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот".

Сарик Андреасян сообщил о том, что намерен снять картину по произведению Эдуарда Успенского "Дядя Федор, пес и кот".

По всей видимости, кинодеятель желает повторить успех "Чебурашки". Режиссер рассказал, последние несколько месяцев его сотрудники вели переговоры по поводу приобретения прав на экранизацию.

Андреасян поблагодарил 2-ую жену писателя Елену Борисовну Успенскую за доверие.