Соловьев заявил, что Собчак завидует его работе на телевидении

Ведущий Владимир Соловьев убежден, что Ксения Собчак пристально следит за его деятельностью, так как завидует тому, что он делает.

Известный в России ведущий ТВ Владимир Соловьев подверг критике журналистку Ксению Собчак, заявив, что та отличается "феноменальной глупостью". Об этом звезда экрана заявил в рамках своей авторской программы на Ютубе "Полный контакт".



Соловьев утверждает, что Собчак - позор МГИМО. По словам ведущего, Ксения - глупейший человек, страдающий "глубинным" отсутствием образования, ничего не знает, ничего не понимает.

Деятель уверен, что Собчак завидует его успеху на ТВ, по этой причине пристально следит за его деятельностью, "пытается хоть где-то посмотреть на то, как работают лучше".