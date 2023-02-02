Смертник, который произвел взрыв в мечети Пешавара, был переодет полицейским

Террорист-смертник, который убил 101 человека в мечети на территории штаб-квартиры полиции Пешавара в Пакистане, был одет в полицейскую форму, сообщил представитель полиции в четверг (2 февраля).

Дежурные офицеры «не проверяли его, потому что он был в полицейской форме (...) Это было нарушением (с точки зрения) безопасности», — сказал Моаззам Джа Ансари, начальник полиции провинции Хайбер-Пахтунхва, во время пресс-конференции.

В Пакистане с недавнего времени активизировались местные талибы, которые вышли из соглашения о прекращении огня с властями страны.

