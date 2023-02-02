Гурцкая дружит с Пугачевой и не поменяла о ней мнения после отъезда певицы за границу

Певица Диана Гурцкая называет Аллу Пугачеву великой артитской и не поменяла мнения о коллеге после отъезда той в Израиль.

Диана Гурцкая - одна из немногих известных личностей, которые не поменяли мнения об Алле Пугачевой после отъезда той за рубеж.

Певица по-прежнему считает коллегу великой артисткой.

Много лет назад знаменитости повстречались на концерте в Израиле. Юная Диана стеснялась тогда подойти к Алле Борисовне.

Брат молодой артистки буквально силой подвел ее к Пугачевой, которая отнеслась к Гурцкой очень тепло. С тех пор звезды поддерживают дружеские отношения.