Адель расплакалась на своем выступлении из-за фаната с фотографией его умершей супруги

Певица Адель не сдержала эмоций на своем концерте из-за поклонника со снимком его недавно погибшей жены, которая мечтала посетить концерт любимой артистки.

Поклонник так растрогал исполнительницу Адель, что та вынуждена была приостановить свой концерт из-за нахлынувших эмоций.

На концерте в Лас-Вегасе, проходя по залу, артистка заметила зрителя, который держал в руках телефон с портретом.

Оказалось, это супруга фаната, погибшая совсем недавно, но которая очень хотела побывать на концерте любимой певицы вместе со своим возлюбленным.

Адель хотела посвятить покойной следующую композицию, но, не сдержав эмоций, разрыдалась прямо на сцене. https://rutube.ru/video/c3d233bd8c2bfaf2349e32c08717b43e/

Только через полчаса исполнительница продолжила петь.