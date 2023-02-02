США выделят $135 миллионов Украине и Молдавии на восстановление экономики
2023-02-02 13:28
Как сообщило американское агентство по международному развитию, 135 млн долларов будет передано Украине и Молдавии на экономическое восстановление.
Как передает РИА Новости, всего из Американо-российского инвестиционного фонда и из фонда конгресса США будет переведено $154 млн.
$18 млн будет перечислено в Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию (организация признана нежелательной в Российской Федерации). Средства планируется использовать для оказания поддержки гражданскому обществу и свободным СМИ в России.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Наталья
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