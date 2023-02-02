Певцов призвал соотечественников не пускать Хаматову в РФ без публичного покаяния

Актер и депутат Госдумы России Дмитрий Певцов готов принять артистов, которые покинули страну на фоне спецоперации и нелестно отзывались о родине и земляках, но только если те публично признают свою вину.

Дмитрий Певцов убежден, что за рубежом наших артистов "используют и выбросят", а жить-то как-то им надо.

Он не отрицает, что ему жаль талантливую актрису Чулпан Хаматову.

Артист считает, что знаменитости один за одним станут возвращаться домой, но без публичного признания ими своей вины пускать их в страну нельзя.

Певцов предлагает лишать звезд гражданства, если те не покаяться в содеянном.