Певцов призвал соотечественников не пускать Хаматову в РФ без публичного покаяния
2023-02-02 13:43
Актер и депутат Госдумы России Дмитрий Певцов готов принять артистов, которые покинули страну на фоне спецоперации и нелестно отзывались о родине и земляках, но только если те публично признают свою вину.
Дмитрий Певцов убежден, что за рубежом наших артистов "используют и выбросят", а жить-то как-то им надо.
Он не отрицает, что ему жаль талантливую актрису Чулпан Хаматову.
Артист считает, что знаменитости один за одним станут возвращаться домой, но без публичного признания ими своей вины пускать их в страну нельзя.
Певцов предлагает лишать звезд гражданства, если те не покаяться в содеянном.
Опубликовано: Наталья Гончарова