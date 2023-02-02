Питерская певица Янсонс выпила антижир и теперь находится в реанимации

Исполнительница из Санкт-Петербурга Виктория Янсонс попала в больницу с острым отравлением, выпив антижир. За жизнь артистки борются врачи.

Исполнительница Виктория Янсонс, которая известна в Санкт-Петербурге, угодила в реанимацию с острым отравлением.

По имеющимся сведениям, несчастная выпила антижир.

Медики выявили сильный ожог пищевода и желудка. У Янсонс началось желудочное кровотечение, о чем сообщает РЕН ТВ.

Артистку доставили в больницу в тяжелом состоянии. За ее жизнь борются врачи.

Сейчас Виктория находится в токсикологическом отделении.