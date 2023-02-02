Бьянка перенесла пластическую операцию, порадовав фанатов эффектной внешностью

2023-02-02 14:06

Известная исполнительница Бьянка решилась лечь под нож хирурга, чтобы улучшить внешность.

Бьянка (Татьяна Липницкая - настоящее имя певицы) выложила новое фото в соцсетях, порадовав поклонников.

В последнее время артистка сильно поправилась, но на свежем снимке она выглядит очень эффектно.

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    Оказывается, постройнеть знаменитости помогла пластическая операция.

    Звезда сцены заметно похорошела и выглядит свежей и стройной.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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