Бьянка перенесла пластическую операцию, порадовав фанатов эффектной внешностью
2023-02-02 14:06
Известная исполнительница Бьянка решилась лечь под нож хирурга, чтобы улучшить внешность.
Бьянка (Татьяна Липницкая - настоящее имя певицы) выложила новое фото в соцсетях, порадовав поклонников.
В последнее время артистка сильно поправилась, но на свежем снимке она выглядит очень эффектно.
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Оказывается, постройнеть знаменитости помогла пластическая операция.
Звезда сцены заметно похорошела и выглядит свежей и стройной.
Опубликовано: Наталья Гончарова