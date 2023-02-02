Газманов заявил, что участники спецоперации не смогут простить артистов, покинувших страну
2023-02-02 14:17
Известный артист Олег Газманов убежден, что судьбу знаменитостей, покинувших РФ, должны решать участники СВО, а они вряд ли простят таких личностей.
Известный певец Олег Газманов, будучи гостем ток-шоу Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба", высказался по поводу того, что думает о покинувших родину знаменитостях.
Артист убежден, что спустя время его коллеги вернутся, но военнослужащие, участвующие в СВО, их простить не смогут.
Газманов отметил, что известных личностей, которые являются предателями, немного.
Опубликовано: Наталья Гончарова