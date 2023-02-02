Концерт Инстасамки отменили в Курске, обвинив ту в спекуляции экстремизмом
2023-02-02 14:27
Выступление рэперши Инстасамки было отменено в Курске по причине того, что ее творчество идет вразрез с политикой региона.
Концерт рэп-исполнительницы Инстасамки в Курске не состоится.
Местные власти отмену мероприятия объяснили тем, что артистка спекулирует на темах радикализма, экстремизма и девиантного поведения.
До этого выступления певицы были отменены в Пятигорске и Краснодарском крае, несмотря на заверения знаменитости не материться и не устраивать свои "фирменные выходки".
Опубликовано: Наталья Гончарова