Концерт Инстасамки отменили в Курске, обвинив ту в спекуляции экстремизмом

Выступление рэперши Инстасамки было отменено в Курске по причине того, что ее творчество идет вразрез с политикой региона.

Концерт рэп-исполнительницы Инстасамки в Курске не состоится.

Местные власти отмену мероприятия объяснили тем, что артистка спекулирует на темах радикализма, экстремизма и девиантного поведения.

До этого выступления певицы были отменены в Пятигорске и Краснодарском крае, несмотря на заверения знаменитости не материться и не устраивать свои "фирменные выходки".