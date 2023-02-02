Боррель: тренировочная миссия ЕС подготовит 30 тысяч бойцов ВСУ
2023-02-02 14:41
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что тренировочная миссия Евросоюза подготовит 30 тысяч бойцов ВСУ.
2 февраля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель анонсировал расширение тренировочной миссии ЕС по подготовке личного состава Вооружённых сил Украины.
Дипломат в своём официальном аккаунте Twitter написал, что «рад сообщить премьер-министру [Украины] Денису Шмыгалю, что миссия военной помощи ЕС будет обучать дополнительно 15 000 украинских солдат».
Боррель отметил, что результате увеличения численности солдат общее количество обученных сотрудников EUMAM достигнет 30 000 человек.
Опубликовано: Диана Мудреченко