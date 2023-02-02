Повара из Бразилии приготовили 1180 сэндвичей ради мирового рекорда

Жителям Сан-Паулу (Бразилия), пришедшим в парк Ибирапуэра, удалось посмотреть на огромное количество сэндвичей, да ещё и попробовать их.

Главы продовольственной компании «Perdigão» решили вкусно отпраздновать 469-ю годовщину города и заодно установить мировой рекорд.

Для этого была созвана команда из 40 поваров, который трудились около 5 часов, чтобы подготовить продукты и сделать 1180 сэндвичей.

Линейка угощений получилась впечатляюще длинной, хотя при рекорде учитывалась не длина вкусной вереницы, а именно количество сэндвичей.

Судья из Книги рекордов Гиннеса пересчитал все бутерброды и убедился, что длина каждого из них составляет не менее 30 сантиметров. Ко всеобщей радости, рекорд состоялся.

После этого большая часть закусок была предложена всем собравшимся, а 20% сэндвичей были заранее предназначены для местной некоммерческой благотворительной организации, которая занимается доставкой продуктов питания нуждающимся.