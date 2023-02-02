Неправильный поворот привёл водителя на исторический мост, после чего его оштрафовали

Всегда досадно совершить неправильный поворот и оказаться в неправильном месте. Но этот турист повернул совсем не туда, поплатившись за это деньгами.

Житель Калифорнии (США), отдыхавший во Флоренции (Италия), был задержан полицейскими за то, что свернул на арендованной машине на исторический мост Понте Веккьо, построенный в 1335 году.

Перемещение по такой достопримечательности на автомобиле строго запрещено.

Правда, 34-летний турист пытался оправдаться тем, что просто искал место для парковки, совершил неправильный манёвр и очутился на мосту, сам того не осознавая, но полицейские не приняли в расчёт эти обстоятельства.

Кроме того, у мужчины не оказалось водительских прав международного образца, так что за все свои нарушения он заплатил штраф в размере 500 евро.