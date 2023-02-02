Садоводы со стажем рассказали, как самому размножить орхидею с отростка растения

Отсадить детку этого цветка можно при наличии не менее трех здоровых корней длиной более 5 см и 5-6 листьев.

Как из детки орхидеи вырастить полноценный цветок? Можно ли это сделать самому? Эксперты напоминают, что для этого нужно учесть ряд условий. Нужно, чтобы у детки было не менее трех здоровых корней длиной более 5 см, а также 5-6 листьев.

Срезать молодняк нужно аккуратно - острым продизенфицированным ножом. После процедуры выждать сутки - чтобы место среза подсохло. Затем обработать его золой.

Пересадить детку в пластиковый горшок (он должен быть тесноват для орхидеи), предварительно сделав там отверстия для дренажа. Корневая шейка при этом должна быть на уровне верхнего края горшка.

Засыпать в горшок рубленую кору или субстрат рыхло, без уплотнения, чтобы корни не повредить, но закрыть их полностью.

Молодую орхидею дня два подержать в полутемной комнате при температуре плюс 22-25 градусов, потом обеспечить расеянное освещение. Поливать через 4-5 суток. Затем при поливе использовать не чистую воду, а раствор укоренителя (по инструкции).

С удобрениями не спешить. Избегать колебаний температуры и сквозняков. Через пару лет молодняк должен зацвести.