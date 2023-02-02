Чудак инсценировал собственную смерть, чтобы посмотреть, сколько человек придёт на похороны

Балтазар Лемос вот уже много лет занимается организацией различных мероприятий, в том числе и похорон.

Житель Сан-Паулу (Бразилия) не мог не заметить, что на некоторые похороны являются сотни скорбящих, а на другие — всего пара человек.

Тогда-то 60-летний мужчина призадумался и решил выяснить, сколько народу придёт на его собственные похороны.

Для этого мистификатору понадобились соцсети, где он опубликовал скорбное сообщение о том, что попал в больницу в тяжёлом состоянии.

Друзья и родственники бросились в клинику, но не заподозрили неладное даже после того, как им сказали, что пациент по имени Балтазар Лемос не поступал.

А тем временем на интернет-странице нашего героя ситуация становилась всё более мрачной.

Было объявлено, что мужчина скончался, после чего появилась информация об адресе часовни, где будет проходить поминальная служба и похороны.

В принципе, Балтазар может радоваться, ведь на похороны явилось немало грустных заплаканных людей, и вся эта толпа сильно обиделась на мужчину, когда он неожиданно вышел на сцену и рассказал всем о своей мистификации.

И хотя чудак извинился, некоторые родственники и друзья не желают прощать Балтазара за розыгрыш, который слишком жесток.