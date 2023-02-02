Один рукав купленной футболки оказался коротким, а другой — длинным

Когда он заказал через интернет понравившуюся вещь и получил посылку, то немало удивился. Футболка оказалась очень качественной и была бы прекрасным приобретением, если бы не одно «но».

Один рукав оказался длинным, а другой, как и положено, коротким.

Джейкоб рассказал, что стал хозяином самого сбивающего с толку предмета одежды.

Пользователи интернета посмеялись над казусом и предположили, что покупателю прислали образец с фабрики, который служил для того, чтобы показать два варианта дизайна футболки.

Но произошла какая-то путаница, и этот образец оказался в посылке Джейкоба. Некоторые шутники со смехом недоумевают, чем же недоволен наш герой.

В описании товара было сказано, что он «с коротким рукавом». Вот Джейкобу и прислали вещь с коротким рукавом. Правда, всего с одним.