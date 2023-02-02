В Минобороны РФ сообщили, что российские артиллеристы уничтожили два склада боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении.

2 февраля официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил о том, что служащие Вооружённых сил Российской Федерации огнём артиллерии поразили украинский склад с боеприпасами в окрестностях города Херсон.

Помимо прочего, за прошедшие сутки спецоперации в районе села Змиевка Херсонской области российскими артиллеристами уничтожен ещё один склад со снарядами Вооружённых сил Украины.