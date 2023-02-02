Селена Гомес поделилась своими снимками, где позирует без макияжа

Известная актриса и исполнительница Селена Гомес решила продемонстрировать свою естественную красоту, выложив в сеть фото без макияжа.

30-летняя певица Селена Гомес впервые выложила в сеть свои фото без макияжа.

Снимки знаменитости вызвали бурную реакцию среди ее фолловеров, которые остались довольны естественной красотой своей любимицы.

Поклонники оценили смелый шаг артистки, считая, что такой красивой делает ее влюбленность.

С начала года звезда состоит в отношениях с диджеем группы "The Chainsmokers" Эндрю Таггартом и признается, что безумно счастлива.