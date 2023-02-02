Ваенга вместе со своей семьей покинула Россию
2023-02-02 15:29
Певица Елена Ваенга выехала за рубеж с компании своего семейства. О том, как долго продлится поездка артистки, неизвестно.
О том, что исполнительница Елена Ваега покинула Россию, стало известно благодаря ее соцсетям, где она разместила несколько фотографий с Мальдив.
Информации о том, как долго знаменитость вместе с семьей будет отсутствовать на родине, нет.
Ваенга редко делится деталями своей личной жизни, изредка публикуя фотографии своей семьи.
Опубликовано: Наталья Гончарова