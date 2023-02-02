Лавров рассказал о последствиях поставок дальнобойных ракет Киеву

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, чем обернётся передача западных дальнобойных ракетных комплексов украинским войскам.

Днём четверга российский министр иностранных дел Сергей Лавров публично заявил, что в случае решения лидеров западных государств передать войскам Украины дальнобойные ракеты российские участники спецоперации будут вынуждены увеличить зону оттеснения подразделений ВСУ.

По мнению Лаврова, при подобном развитии событий длительной специальной военной операции в Украине может существенно увеличиться и привести к новым человеческим жертвам.