Киану Ривз подал в суд на незнакомца, который хотел доказать родство с актером
Известный актер Киану Ривз подал в суд на мужчину, преследующего его и заявляющего, что он является родственником актера.
Канадский актер и режиссер Киану Ривз обратился в судебную инстанцию с требованием запретить приближаться к нему 38-летнему преследователю Брайану Диксону.
Дело в том, что незнакомец пытается доказать родство с мировой знаменитостью и ведет себя навязчиво.
Сообщается, что Диксон не один раз проникал на территорию дома актера, а однажды оставил странный рюкзак, внутри которого охранники Ривза обнаружили ДНК артиста.
Преследователь таким образом пытался доказать родство с селебрити, называя себя неоднократно Джаспером Кейт Кивзом.
Суд уже выдал "новоявленному родственнику" временный запрет: не приближаться к актеру более, чем на 100 метров.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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