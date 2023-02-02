Фил Розен из Insider попросил ChatGPT объяснить инвестиционную стратегию Уоррена Баффета
ChatGPT объясняет инвестиционную стратегию Уоррена Баффета и называет 2 акции, которые могут соответствовать портфелю миллиардер.
ChatGPT, материнская компания которой получает инвестиции в размере 10 миллиардов долларов от Microsoft, продемонстрировала свою компетентность в написании биржевых историй, сообщений в приложениях для знакомств и даже электронных писем с объявлениями об увольнениях.
Как оказалось, инструмент вирусного языка OpenAI также хорошо справился с анализом инвестиционного подхода Уоррена Баффета.
Фил Розен из Insider попросил ChatGPT объяснить самую важную стратегию Oracle of Omaha, которая помогла ему достичь легендарного статуса миллиардера, и через несколько секунд бот выдал анализ стоимостного инвестирования.
Бот также назвал две потенциальные акции, которые будут соответствовать стратегии Баффета.
В качестве акций, в которые Баффету имело бы смысл инвестировать, были названы PepsiCo и Unilever, учитывая, что это компании, производящие потребительские товары, с высокой узнаваемостью бренда и постоянным ростом доходов.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Наталья
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