Фил Розен из Insider попросил ChatGPT объяснить инвестиционную стратегию Уоррена Баффета

ChatGPT объясняет инвестиционную стратегию Уоррена Баффета и называет 2 акции, которые могут соответствовать портфелю миллиардер.

ChatGPT, материнская компания которой получает инвестиции в размере 10 миллиардов долларов от Microsoft, продемонстрировала свою компетентность в написании биржевых историй, сообщений в приложениях для знакомств и даже электронных писем с объявлениями об увольнениях.

Как оказалось, инструмент вирусного языка OpenAI также хорошо справился с анализом инвестиционного подхода Уоррена Баффета.

Фил Розен из Insider попросил ChatGPT объяснить самую важную стратегию Oracle of Omaha, которая помогла ему достичь легендарного статуса миллиардера, и через несколько секунд бот выдал анализ стоимостного инвестирования.

Бот также назвал две потенциальные акции, которые будут соответствовать стратегии Баффета.

В качестве акций, в которые Баффету имело бы смысл инвестировать, были названы PepsiCo и Unilever, учитывая, что это компании, производящие потребительские товары, с высокой узнаваемостью бренда и постоянным ростом доходов.