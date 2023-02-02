Сальдо рассказал о крупных потерях ВСУ при попытке форсировать Днепр
Владимир Сальдо утверждает, что украинские войска несут большие потери при попытках форсировать реку Днепр на моторных лодках.
2 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что подразделения вооружённых сил Украины часто предпринимают попытки форсирования Днепра, однако они оказываются неудачными, и бойцы ВСУ отступают с большими потерями.
Вместе с тем Сальдо отметил, что чаще всего войска России полностью уничтожают украинские группировки военных, которые пытаются перейти Днепр.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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