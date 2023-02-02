МО Беларуси: лётно-тактические учения Союзного государства завершены

В Минобороны Беларуси сообщили о завершении лётно-тактических военных учений авиации Союзного государства.

2 февраля пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь сообщила, что сегодня в стране завершились лётно-тактические учения российской и белорусской авиации, в рамках которой пилоты Союзного государства продемонстрировали эффективность своей работы, доказав успешность взаимодействия союзных штабов командования.

Также в белорусском Минобороны отметили, что прошедшие российско-белорусские учения с применением авиации были исключительно оборонительным мероприятием.