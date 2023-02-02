МО Беларуси: лётно-тактические учения Союзного государства завершены
В Минобороны Беларуси сообщили о завершении лётно-тактических военных учений авиации Союзного государства.
2 февраля пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь сообщила, что сегодня в стране завершились лётно-тактические учения российской и белорусской авиации, в рамках которой пилоты Союзного государства продемонстрировали эффективность своей работы, доказав успешность взаимодействия союзных штабов командования.
Также в белорусском Минобороны отметили, что прошедшие российско-белорусские учения с применением авиации были исключительно оборонительным мероприятием.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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