Зеленский: Россия успешно адаптируется к санкциям Евросоюза

Владимир Зеленский заявил об успешности противодействия России европейскому санкционному давлению.

В четверг Владимир Зеленский провёл пресс-конференцию с главой еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, где публично заявил, что страны Европейского союза существенно снизили темп введения новых антироссийских санкций. Также Зеленский отметил, что Россия эффективно адаптировалась к прежним санкциям государств-членов ЕС.

В связи с данными обстоятельствами Владимир Зеленский призвал европейские страны интенсифицировать введение новых ограничительных мер в адрес России.