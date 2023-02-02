Зеленский: Россия успешно адаптируется к санкциям Евросоюза
Владимир Зеленский заявил об успешности противодействия России европейскому санкционному давлению.
В четверг Владимир Зеленский провёл пресс-конференцию с главой еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, где публично заявил, что страны Европейского союза существенно снизили темп введения новых антироссийских санкций. Также Зеленский отметил, что Россия эффективно адаптировалась к прежним санкциям государств-членов ЕС.
В связи с данными обстоятельствами Владимир Зеленский призвал европейские страны интенсифицировать введение новых ограничительных мер в адрес России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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