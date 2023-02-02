Economist: бойцы ВСУ жалуются на нехватку оружия для наступления
Издание The Economist утверждает, что украинские солдаты массово сообщают о нехватке вооружений для проведения новых наступательных операций.
Военные корреспонденты информагентства Economist пообщались с бойцами подразделений вооружённых сил Украины и некоторыми членами украинского Генштаба, обнаружив, что подразделениям ВСУ катастрофически не хватает вооружений для проведения наступления на позиции российской армии.
По мнению аналитиков The Economist, успех будущих украинских наступательных операций будет зависеть от комбинации хорошей погоды, слаженности группировки ВСУ и поставок западного танкового вооружения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Наталья
Изуродованная королева красоты Юлия Тарасевич не может выбить деньги с пластических хирургов, которые ее покалечили
"2-й Вице-Миссис Россия International 2020", "Миссис Россия 2020 International - Южный Ф.О." Юлия Тарасевич решила улучшить внешность, в результате чего половину ее лица парализовало и она не может закрыть глаза.Подробнее...
-
Храмова Оксана
Три самые востребованные косметические операции, которые просят сделать мужчины
Согласно этому отчету, пять из десяти женщин и двое из десяти мужчин обращаются к эстетической медицине, и общая мотивация - улучшить внешний вид; те, кто моложе, стремятся повысить свою самооценку, а те, кто постарше, - замедлить старение.Подробнее...
-