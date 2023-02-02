Economist: бойцы ВСУ жалуются на нехватку оружия для наступления

Издание The Economist утверждает, что украинские солдаты массово сообщают о нехватке вооружений для проведения новых наступательных операций.

Военные корреспонденты информагентства Economist пообщались с бойцами подразделений вооружённых сил Украины и некоторыми членами украинского Генштаба, обнаружив, что подразделениям ВСУ катастрофически не хватает вооружений для проведения наступления на позиции российской армии.

По мнению аналитиков The Economist, успех будущих украинских наступательных операций будет зависеть от комбинации хорошей погоды, слаженности группировки ВСУ и поставок западного танкового вооружения.