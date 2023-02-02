Резник заявил, что не ждет Пугачеву на свой юбилей

2023-02-02 16:04

Поэт-песенник Илья Резник вскоре отпразднует свое 85-летие. Деятель музыкальной индустрии заявил, что певицы Аллы Пугачевой на празднике не будет.

Поэт-песенник Илья Резник отпразднует юбилей 4 апреля. Ему исполнится 85 лет.

По словам артиста России,  исполнительницы Аллы Пугачевой на торжестве не будет.

Поэт намерен устроить большой концерт в российской столице.

В интервью изданию "МК" Резник выразил надежду, что Пугачева обязательно вернется в Россию, но не сейчас.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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