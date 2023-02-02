Резник заявил, что не ждет Пугачеву на свой юбилей
Поэт-песенник Илья Резник вскоре отпразднует свое 85-летие. Деятель музыкальной индустрии заявил, что певицы Аллы Пугачевой на празднике не будет.
Поэт-песенник Илья Резник отпразднует юбилей 4 апреля. Ему исполнится 85 лет.
По словам артиста России, исполнительницы Аллы Пугачевой на торжестве не будет.
Поэт намерен устроить большой концерт в российской столице.
В интервью изданию "МК" Резник выразил надежду, что Пугачева обязательно вернется в Россию, но не сейчас.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
Наталья
Изуродованная королева красоты Юлия Тарасевич не может выбить деньги с пластических хирургов, которые ее покалечили
"2-й Вице-Миссис Россия International 2020", "Миссис Россия 2020 International - Южный Ф.О." Юлия Тарасевич решила улучшить внешность, в результате чего половину ее лица парализовало и она не может закрыть глаза.Подробнее...
-
Храмова Оксана
Три самые востребованные косметические операции, которые просят сделать мужчины
Согласно этому отчету, пять из десяти женщин и двое из десяти мужчин обращаются к эстетической медицине, и общая мотивация - улучшить внешний вид; те, кто моложе, стремятся повысить свою самооценку, а те, кто постарше, - замедлить старение.Подробнее...
-