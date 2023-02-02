Пирцхалава признался, что попал на Фабрику звезд благодаря участнику с ВИЧ
Певец Ираклий Пирцхалава обрел популярность благодаря проекту "Фабрика звезд". Артист признался, что его могло бы и не быть в шоу, если бы не случайность.
Исполнитель Ираклий Пирцхалава, известность которому подарило шоу "Фабрика звезд", признался, что его могло бы и не быть там.
Продюсер Макс Фадеев не хотел брать артиста в проект по той причине, что у того не было песен на русском языке.
Но у одного из участников был обнаружен СПИД и он не смог продолжить участвовать в "Фабрике звезд". Его место и занял Ираклий.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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