Гончаренко заявил о ракетном ударе по Краматорску, призвав людей укрыться
Краматорский мэр Александр Гончаренко утверждает, что по городу был нанесён ракетный удар.
Вечером 2 февраля Александр Гончаренко опубликовал новую запись в социальных сетях, где публично заявил, что по Краматорску был нанесён ракетный удар, ввиду чего население города должно сидеть в ближайших к домам укрытиях. По данным Гончаренко, минувшей ночью по Краматорску также был нанесён ракетный удар, жертвами которого стали 3 человека, проживавших в многоэтажном доме.
Вместе с тем в Министерстве обороны России отмечают, что сегодня российские войска уничтожили американскую РСЗО HIMARS недалеко от Краматорска.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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