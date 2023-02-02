Гончаренко заявил о ракетном ударе по Краматорску, призвав людей укрыться

Краматорский мэр Александр Гончаренко утверждает, что по городу был нанесён ракетный удар.

Вечером 2 февраля Александр Гончаренко опубликовал новую запись в социальных сетях, где публично заявил, что по Краматорску был нанесён ракетный удар, ввиду чего население города должно сидеть в ближайших к домам укрытиях. По данным Гончаренко, минувшей ночью по Краматорску также был нанесён ракетный удар, жертвами которого стали 3 человека, проживавших в многоэтажном доме.

Вместе с тем в Министерстве обороны России отмечают, что сегодня российские войска уничтожили американскую РСЗО HIMARS недалеко от Краматорска.