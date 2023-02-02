Сафронов вышел на связь с поклонниками после своей госпитализации

Художник Никас Сафронов серьезно отравился, после чего был доставлен в больницу. Знаменитость прокомментировал случившееся.

Живописец Никас Сафронов рассказал о случившемся.

К нему заехал друг Николай Денисов, а до этого художник усиленно работал, не спал двое суток и не ел ничего весь день.

Сафронов решил открыть привезенный из Италии презент - баночку с вялеными помидорами, употребив почти все лакомство на голодный желудок.

После вышел с приятелем выкурить сигару, в процессе чего стала кружиться голова, одолели сильные боли в животе.

Вспомнив о знакомом враче, Сафронов набрал ему, а тот настоятельно рекомендовал тому отправляться в больницу. От авто знаменитость забрали на каталке.