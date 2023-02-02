Politico: делегации Евросоюза в Киеве запретили носить одежду Зеленского
Издание Politico утверждает, что членам европейской делегации разослали требования к дресс-коду перед началом саммита "ЕС - Украина".
В четверг колумнист газеты Politico Флориан Эдер сообщил, что членам европейской делегации прислали требования к дресс-коду перед началом саммита "Евросоюз-Украина", запретив им носить зелёную или камуфляжную одежду. В пояснительной записке сказано, что во время мероприятия подобную одежду может носить только Владимир Зеленский.
Примечательно, что 4 февраля в Киев прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, во время встречи с которой Зеленский пожаловался на неэффективность европейских санкций против России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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