Издание New York Times рассказало о причинах, по которым бойцы ЧВК "Моцарт" уезжают из Украины.

Представитель газеты New York Times Джеффри Геттлман утверждает, что настоящими мотивами выхода подразделений американской частной военной кампании "Моцарт" из Украины является пристрастие её бойцов к пьянству, финансовым растратам и посещениям местных стриптиз-клубов, что сопутствовало отказу выполнять приказы начальства.

По данным Геттлмана, изначально в ЧВК "Моцарт" собрали 1 миллион долларов пожертвований для Украины, однако эти средства были растрачены.