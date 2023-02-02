NYT: американская ЧВК «Моцарт» покидает Украину из-за пьянства и стриптиза
Издание New York Times рассказало о причинах, по которым бойцы ЧВК "Моцарт" уезжают из Украины.
Представитель газеты New York Times Джеффри Геттлман утверждает, что настоящими мотивами выхода подразделений американской частной военной кампании "Моцарт" из Украины является пристрастие её бойцов к пьянству, финансовым растратам и посещениям местных стриптиз-клубов, что сопутствовало отказу выполнять приказы начальства.
По данным Геттлмана, изначально в ЧВК "Моцарт" собрали 1 миллион долларов пожертвований для Украины, однако эти средства были растрачены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Наталья
Изуродованная королева красоты Юлия Тарасевич не может выбить деньги с пластических хирургов, которые ее покалечили
"2-й Вице-Миссис Россия International 2020", "Миссис Россия 2020 International - Южный Ф.О." Юлия Тарасевич решила улучшить внешность, в результате чего половину ее лица парализовало и она не может закрыть глаза.Подробнее...
-
Храмова Оксана
Три самые востребованные косметические операции, которые просят сделать мужчины
Согласно этому отчету, пять из десяти женщин и двое из десяти мужчин обращаются к эстетической медицине, и общая мотивация - улучшить внешний вид; те, кто моложе, стремятся повысить свою самооценку, а те, кто постарше, - замедлить старение.Подробнее...
-