Изуродованная королева красоты Юлия Тарасевич не может выбить деньги с пластических хирургов, которые ее покалечили

В результате у Юлии парализовало половину лица, она не может улыбнуться, мимика - неподвижная. Глаза закрыть экс-королева красоты не может. Спит она, прикрыв глаза тейпами.

Тарасевич подала на врачей в суд, требуя возместить ей 30 000 000 российских рублей, но считает, что даже если "нелюди" и выплатят ей все деньги, они не вправе больше оперировать людей.