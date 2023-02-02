Изуродованная королева красоты Юлия Тарасевич не может выбить деньги с пластических хирургов, которые ее покалечили
"2-й Вице-Миссис Россия International 2020", "Миссис Россия 2020 International - Южный Ф.О." Юлия Тарасевич решила улучшить внешность, в результате чего половину ее лица парализовало и она не может закрыть глаза.
"2-й Вице-Миссис Россия International 2020", "Миссис Россия 2020 International - Южный Ф.О." Юлия Тарасевич решила улучшить внешность.
В клинику пластической хирургии красавица пришла, чтобы подтянуть брыли, но врачи Халед Омар и Андрей Комаров сказали, что ей это не поможет, предложив сделать круговую подтяжку и блефаропластику - подкорректировать формы верхних и нижних век.
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В результате у Юлии парализовало половину лица, она не может улыбнуться, мимика - неподвижная. Глаза закрыть экс-королева красоты не может. Спит она, прикрыв глаза тейпами.
Тарасевич подала на врачей в суд, требуя возместить ей 30 000 000 российских рублей, но считает, что даже если "нелюди" и выплатят ей все деньги, они не вправе больше оперировать людей.
Опубликовано: Наталья Гончарова