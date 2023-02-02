Воевавший добровольцем полковник РФ Фризен погиб в зоне спецоперации

Российский полковник юстиции Андрей Фризен скончался в зоне боевых действий, где воевал на добровольческих началах.

2 февраля Следственный комитет России опубликовал пресс-релиз, в рамках которого уведомил общественность о гибели российского полковника юстиции Андрея Фризена, принимавшего участие в специальной военной операции на Украине в качестве добровольца. Известно, что Фризен стал участником СВО в марте прошлого года, но получил ранение и выбыл из строя.

Позднее Андрей Фризен прошёл курс лечения и реабилитации, и уже весной смог вернуться в зону боевых действий, где накануне трагически погиб.