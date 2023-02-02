Путин возложил цветы к Мамаеву кургану, почтив память погибших в Сталинграде

Владимир Путин посетил Волгоград, где возложил цветы к Мамаеву кургану в честь жертв Сталинградской битвы.

Вечером 2 февраля Владимир Путин посетил Волгоград в честь восьмидесятилетия празднования победы Красной армии в Сталинградской битве, где возложил цветы к Мамаеву кургану, почтив память погибших в данном сражении. Также Путин побывал в местном Зале Славы, где возложил цветы к Вечному огню.

Известно, что на Мамаевом кургане расположена могила маршалла СССР и дважды героя Советского союза Василия Чуйкова, который шесть месяцев руководил обороной Сталинграда.