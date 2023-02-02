Фон дер Ляйен призвала Россию внести вклад в восстановление Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что российское правительство обязано поучаствовать в восстановлении Украины после завершения спецоперации.

В четверг возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, где провела переговоры с Владимиром Зеленским, в рамках которых заявила об обязательстве России поучаствовать в восстановлении инфраструктуры Украины после завершения боевых действий на территории данной страны.

Характерно, что во время визита фон дер Ляйен в Киев Зеленский признался, что европейские санкции против России утратили свою эффективность.