Фон дер Ляйен призвала Россию внести вклад в восстановление Украины
2023-02-02 17:57
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что российское правительство обязано поучаствовать в восстановлении Украины после завершения спецоперации.
В четверг возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, где провела переговоры с Владимиром Зеленским, в рамках которых заявила об обязательстве России поучаствовать в восстановлении инфраструктуры Украины после завершения боевых действий на территории данной страны.
Характерно, что во время визита фон дер Ляйен в Киев Зеленский признался, что европейские санкции против России утратили свою эффективность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей