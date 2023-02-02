Владимир Путин утверждает, что Россия обязана отвечать на угрозы, исходящие от западных стран.

2 февраля Владимир Путин посетил Волгоград в честь победы Советского союза в Сталинградской битве, где во время выступления публично заявил, что западные государства покровительствуют нацистскому режиму на территории Украины, спонсируя местных военных поставками оружия и боеприпасов.

По мнению Путина, правительство России обязано отвечать на любые угрозы, которые исходят от стран коллективного Запада в адрес российского народа.