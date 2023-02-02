Братья проложили игрушечную гоночную трассу прямо через свою младшую сестрёнку

Эти юные шалуны, решившие поиграть в машинки, проложили игрушечную гоночную трассу.

Странность и комизм дороги заключается в том, что гоночный трек проходит прямо поперёк тела малолетней сестрёнки мальчиков.

Впрочем, малышка, лежавшая на полу, именно в силу своего совсем юного возраста вряд ли поняла, что именно произошло.

Зато это прекрасно поняли зрители, посмеявшиеся над ситуацией и над тем, какие необычные отношения порой складываются между братьями и сёстрами.

Не обошлось и без недовольных комментаторов, которые заявили, что родителям стоило бы пресекать подобные забавы.