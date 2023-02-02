После увольнений и сокращений зарплаты руководителей в Meta, Intel и FedEx менеджеров может ждать та же участь

Insider: Увольнения и сокращение заработной платы руководителей в таких компаниях, как Meta, Intel и FedEx, предполагают, что менеджеры могут стать следующими после увольнения тысяч работников.

Тысячи работников уже получили розовые квитанции в этом году, и, похоже, следующими могут стать менеджеры.

Такие компании, как Meta и FedEx, сокращают управленческие должности; другие, такие как Intel, сокращают зарплату.

Менеджеры могут стать легкой мишенью, поскольку компании корректируют курс после чрезмерного найма в последние несколько лет.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг выступает против бесконечного цикла "менеджеров, управляющих менеджерами".

Тем временем Intel урезает зарплату руководителям высшего звена, включая генерального директора Пэта Гелсингера.

Учитывая, что в последние недели тысячи работников пострадали от увольнений, компаниям, возможно, имеет смысл уволить менеджера, которому внезапно приходится управлять гораздо меньшим количеством отчетов.

Меньшее количество менеджеров также означает меньшие накладные расходы.

Сокращение нескольких звеньев в цепочке командования также означает меньшее количество раундов одобрения, в которых можно запутаться, прежде чем запустить проект.

В рамках современной экономики компании не могут позволить себе двигаться медленно.